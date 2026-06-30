Alfonso Arús responde a las quejas por La Cartuja tras ver el acceso a un estadio de México: "Me gustaría veros aquí"

El presentador de Aruser@s reacciona al vídeo viral del creador de contenido Juanki, que compara el largo camino que tiene que recorrar hasta llegar al Estadio de Guadalajara, donde se disputó el España-Uruguay.

Alfonso Arús alucina al ver el vídeo de Juanki, un creador de contenido aficionado que se ha desplazó hasta México para seguir el España Uruguay y mostrar el interminable recorrido a pie hasta el Estadio de Guadalajara. "Nos han dejado aquí y todavía tenemos que andar una hora y media para llegar al estadio, ¡pero esto qué broma es!", exclama el influencer, que entre risas asegura que "parece el Camino de Santiago".

Tras el viral, Arús aprovecha para comparar la situación con las quejas habituales de algunos aficionados en España. "Os quejáis del estadio de La Cartuja en la final de la Copa del Rey, que siempre decís que tenéis que caminar mucho. Me gustaría veros aquí", zanja el presentador.

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