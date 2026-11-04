Una coreana que está aprendiendo a hablar español se lanza a hablar con dos "nativas" y la lía: "Somos lesbianas y estamos cortando"

La chica que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s proviene de Corea del Sur y está aprendiendo a hablar español. Para ello, se lanza a la calle para practicar con los "nativos"... y esto es lo que le sucede.

Aunque es muy vergonzosa, la joven coreana que está tras la cuenta de Instagram @verano_coreana está decidida a aprender a hablar español de la manera más eficiente y directa posible: charlando con los nativos. Así lo cuenta en este vídeo viral que recoge Aruser@s y en el que se encuentra con una situación peliaguda.

Ella intenta hablar con dos chicas a las que se encuentra durante su paseo, pero ambas se niegan a ayudarla. Aunque quisieran hacerlo, no las pilla en el mejor momento. "Somos dos lesbianas que están cortando una relación ahora mismo", le confiesa una de ellas con serenidad.

La creadora de contenidos se disculpa, pero a la pareja (bueno, ya expareja) no parece importarle demasiado la interrupción: "Te lo cuento porque así aprendes más palabras en español".

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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