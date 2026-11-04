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Alfonso Arús carga contra la nueva moda de la generación Z en Nueva York: pagar más de 100 euros por una sola foto

El creador de contenido '@alejandrovalledor' muestra la nueva moda viral entre la generación Z en Nueva York: pagar más de 100 euros por una sola foto analógica.

Alfonso Arús carga contra la nueva moda de la generación Z en Nueva York: pagar más de 100 euros por una sola foto

Nueva York vuelve a adelantarse a las tendencias que podrían llegar próximamente a España. Alfonso Arús ha mostrado en Aruser@s el nuevo fenómeno viral entre los jóvenes de la generación Z: pagar más de 100 euros por hacerse una única fotografía analógica en un estudio, con todo el ritual que implica el proceso.

La tendencia, que ha mostrado el creador de contenido '@alejandrovalledor' en un vídeo viral, convierte una simple fotografía en toda una experiencia. Los jóvenes pagan más de 100 euros por posar ante la cámara y tener una sola oportunidad para conseguir la imagen perfecta. Los nervios del momento, el resultado estético de la fotografía y la espera hasta el revelado forman parte del atractivo de esta moda.

Sin embargo, la experiencia no ha convencido a Alfonso Arús: Como buen dinosaurio, nosotros tampoco teníamos doble oportunidad, si el carrete tenía 13 fotos, te la jugabas a una y tampoco sabías cómo habías quedado hasta al cabo de una semana, cuando las revelabas, ¡y no pasaba nada!", ha comentado el presentador, que ha lanzando una pulla a las nuevas generacione: "La culpa es vuestra, que necesitáis 150 intentos".

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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