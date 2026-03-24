Confirmado: esta es la prenda que hay que lavar cada vez que se usa... y no todos los españoles lo hacen

Alfonso Arús advierte en Aruser@s de que los expertos ya han dicho que hay una prenda que tenemos que lavar sí o sí después de cada uso, y no todos los españoles lo hacen. Y no, no se trata de la ropa interior.

"La tenemos que lavar siempre después de solo un uso", advierte Alfonso Arús en Aruser@s acerca de esta prenda que los expertos recalcan que debaríamos mantener más higienizada incluso que el resto. Y no, no se trata, como dice Angie Cárdenas, de la ropa interior, sino de los calcetines.

Para Alba Sánchez, esto es algo "de cajón". Sin embargo, se extraña, el artículo al que hace referencia esta noticia asegura -tras hacer una encuesta- que no todos los españoles lo hacen. "Toda la piel tiene bacterias y hongos, pero es que en los pies es donde hay más glándulas sudoríparas, con lo que es donde más bacterias se producen", explica la periodista en el programa de laSexta.

Por ello, no es "nada recomendable" reutilizarlos: "Pueden producirse malos olores, inflamaciones cutáneas o infecciones fúngicas como el pie de atleta".

"Yo lo veo una exageración", asegura Alfonso Arús, y Hans no puede evitar acordarse de esos calcetines de invierno que tienes para estar por casa y que te pones un día tras otro.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.