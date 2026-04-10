Los colaboradores de Aruser@s debaten sobre el nuevo vicio de los cuarentones solteros: las chuches

En Aruser@s descubren que las chuches ya no son exclusivas del público infantil, sino que triunfan especialmente entre adultos de entre 35 y 55 años, con los cuarentones solteros como principales compradores.

Aunque siempre se han asociado a los más pequeños, las golosinas han encontrado un nuevo público fiel entre los adultos. Según los datos comentados en Aruser@s, el consumo se disparó a raíz de la pandemia y la edad media del comprador se sitúa entre los 35 y los 55 años, con especial fuerza en personas de 45 años, solteras y sin hijos.

Entre los productos más demandados destacan los regalices, ositos de goma, caramelos de tofi, caramelos de menta y eucalipto, sugus, nubes, lenguas ácidas, ladrillos rellenos y los clásicos chicles de toda la vida.

"Han demonizado tanto las chuches con los niños pequeños que al final se van a convertir en un producto de adulto", comenta Alba Gutiérrez. Por su parte, Marc Redondo añade que "es un producto que no ha evolucionado: el cuarentón busca lo que comía de niño".

Tatiana Arús zanja el debate desvelando que muchos padres aprovechan las compras con sus hijos para añadir sus propias golosinas al carrito. "Y sobre todo pillan las ácidas" comenta entre risas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.