Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s un vídeo viral de X, antiguo Twitter, en el que una dependienta de una tienda de golosinas explica cuáles son las que menos se venden. "Las chuches menos vendidas serían estas calaveras, que están buenas pero no llaman la atención, los regalices de melocotón también se venden muy poco", explica la chica.

"Los discos de regaliz, sobre todo el negro, no se venden mucho, a lo mejor porque es para un público muy antiguo", afirma la dependienta, que muestra también unas gelatinas que "no están mal porque son muy pequeñas pero no se venden".

Alfonso Arús destaca que "es muy curioso" porque "tanto las golosinas, como los frutos secos y las galletas de las cajas, saben que algunas tienen peor salida pero las siguen ofreciendo".