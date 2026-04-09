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Un cerrajero lanza una advertencia sobre las llaves de casa: "Si tienes este modelo, tienes un problema"

Un experto con más de 40 años de experiencia alerta sobre un tipo de llave muy común en muchos hogares y que, según asegura, puede facilitar la entrada de ladrones en casa.

Aruseros cerrajero

Un cerrajero con más de cuatro décadas de experiencia ha desvelado una información que ha dejado preocupados a muchos usuarios en redes sociales y a los colaboradores de Aruser@s. El experto asegura que existe un tipo de llave muy habitual en España que puede convertirse en un serio problema de seguridad.

Según explica, hay un modelo de llave que, por su forma y por el tipo de cerradura al que pertenece, resulta mucho más sencillo de copiar o manipular.

El motivo de la preocupación es que, con otra llave muy similar y mediante una técnica, que podemos ver en el vídeo sobre estas líneas, algunos ladrones podrían abrir la puerta con mayor facilidad de lo que muchos imaginan.

La revelación ha generado inquietud en el plató de Aruser@s, especialmente porque, tal y como comenta Marc Redondo, "es la llave de la mayoría de la gente". "Ya que te dicen la llave con la que te pueden entrar en casa con facilidad, que te digan la que no, ¿no?", lanza la pregunta Angie Cárdenas.

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