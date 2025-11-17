Un cerrajero desvela cuánto cobra por abrir una puerta un domingo en un vídeo viral: "Eres tú el que me llama y tiene una urgencia"

El cerrajero que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s desvela cuánto cobra por abrir una puerta un domingo por la tarde y además, justifica cada euro de los que recibe con esta explicación.

Alfonso Arús y los colaboradores de Aruser@s llevan varias semanas dándole vueltas al asunto del dineral que cobran algunos cerrajeros y, tras haber hablado incluso con sus espectadores, han encontrado este vídeo viral de @sergiocerrajero24h en el que explica y justifica cada euro que cobra a sus clientes.

"En primer lugar, soy yo el que acude a tu domicilio. Eres tú el que me llamas y estás, además, en una situación de urgencia", recuerda a quien esté viendo esta publicación. "Yo me encargo, yo soy cerrajero y yo te voy a abrir la puerta, pero asumiendo muchas responsabilidades que van implícitas en ese precio", advierte

Y es que, al parecer, ese dinero va destinado también a cubrir cualquier daño que pueda sufrir esa puerta o cualquier elemento que se pueda estropear durante la apertura.

Él en concreto, por abrirte la puerta un domingo por la tarde, te cobraría 150 euros. Un precio que, visto lo visto, ni tan mal, aseguran en el programa de laSexta, donde les han llegado a decir que les han cobrado 900 euros.

