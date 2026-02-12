Carnaval de Cádiz 2026
Gran Final del COAC 2026: las chirigotas, comparsas, coros y cuartetos finalistas del Concurso del Carnaval
La última sesión de semifinales terminó durante la madrugada del jueves y el jurado oficial del COAC ya ha hecho pública su decisión: estas son las 11 agrupaciones carnavalescas que llegan a la Gran Final.
¡Ya tenemos nombres para la Gran Final del Carnaval de Cádiz! Después de la última sesión de la semifinal del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC), un total de 11 grupos han logrado obtener la puntuación mínima para llegar a la última fase, la Gran Final, que se celebra este viernes 13 de febrero en el Gran Teatro Falla. El jurado del COAC ha anunciado los nombres de las agrupaciones, que se distribuyen de la siguiente manera: cuatro chirigotas, cuatro comparsas, cuatro coros y tres cuartetos:
Chirigotas que pasan a la final
- Una chirigota en teoría
- Los amísh del mono, fuimos a por piononos (la decepción)
- Los que van a coger papas
- Ssshhhhh!!!
Comparsas que pasan a la final
- El patriota
- Los humanos
- DSAS3
- Los invisibles
Coros que pasan a la final
- El sindicato
- ADN
- Las mil maravillas
- La esencia
Cuartetos que pasan a la final
- Crónica de una muerte más que anunciada
- Los lating king (de la calle Paskín)
- ¡Que no vengan!