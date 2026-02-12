Gran Final del COAC 2026: las chirigotas, comparsas, coros y cuartetos finalistas del Concurso del Carnaval

Imagen del Gran Teatro Falla (Cádiz) durante el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de 2024.

La última sesión de semifinales terminó durante la madrugada del jueves y el jurado oficial del COAC ya ha hecho pública su decisión: estas son las 11 agrupaciones carnavalescas que llegan a la Gran Final.

¡Ya tenemos nombres para la Gran Final del Carnaval de Cádiz! Después de la última sesión de la semifinal del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC), un total de 11 grupos han logrado obtener la puntuación mínima para llegar a la última fase, la Gran Final, que se celebra este viernes 13 de febrero en el Gran Teatro Falla. El jurado del COAC ha anunciado los nombres de las agrupaciones, que se distribuyen de la siguiente manera: cuatro chirigotas, cuatro comparsas, cuatro coros y tres cuartetos:

Chirigotas que pasan a la final

Una chirigota en teoría

Los amísh del mono, fuimos a por piononos (la decepción)

Los que van a coger papas

Ssshhhhh!!!

Comparsas que pasan a la final

El patriota

Los humanos

DSAS3

Los invisibles

Coros que pasan a la final

El sindicato

ADN

Las mil maravillas

La esencia

Cuartetos que pasan a la final