Carmen Lomana critica a Patón, novio de Ágatha Ruiz de la Prada: "Me horroriza"

Carmen Lomana reflexiona en este vídeo sobre la relación de Ágatha Ruiz de la Prada y José Manuel Díaz-Patón tras la polémica con Lolita Flores. "Ágatha no va a consentir que nadie le haga sombra", destaca Lomana, que asegura que esa relación le da igual: "Por mí, como si desaparecen y se van a la luna".

Además, preguntada sobre si Patón es el tipo de hombre con el que estaría, Carmen Lomana es contundente: "Jamás". "No me interesa, físicamente me horroriza", afirma Carmen Lomana, que, preguntada sobre sus planes para San Valentín, asegura que no sabe lo que hará: "Si es el día 14, yo nunca hago planes más allá de un día visto".

Por su parte, el abogado protagoniza un divertido momento con los reporteros al probar una tortilla de patata hecha con los huevos que el abogado dio a una de las reporteras.