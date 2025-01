"¡No soy Patón!": el surrealista vídeo de Patón corriendo tapado para huir de la prensa

Después de que Ágatha Ruiz de la Prada dijera que vive "como una gitana" muchos tildaron su comentario de racista, entre ellos Lolita. Más tarde, llegó su novio a defenderla y lo empeoró todo. Y es que José Manuel Díaz Patón dio a entender que Lolita había salido al paso de las críticas hacia la diseñadora de moda para tener protagonismo. Tatiana Arús explicó en este vídeoque estas palabras de Patón no gustaron nada a la artista: "Lolita ha aceptado las disculpas de Ágatha, pero no las de Patón, que ayer lo llamó 'patán'".

Ahora, el abogado ha sido grabado entrando en un portal corriendo, tapándose la cara y al grito de "no soy Patón" para que las cámaras de los reporteros no pudieran obtener ninguna imagen suya. Un surrealista momento que desata la risa del plató de Aruser@s. "No soy Patón", grita el abogado mientras las reporteras le piden que no se tape y no se ponga así. "Por lo visto, tiene entre manos un juicio muy importante y, por eso, no quiere hacer declaraciones", explica Tatiana Arús, que enseña en el vídeo de arriba las palabras de Patón tras este surrealista momento.

"Sois simpáticas y respetuosas, por favor, mantened ese respeto, no voy a hacer ninguna declaración, estoy trabajando en un asunto importante", concluye el abogado, que confiesa que le gusta mucho Rosario Flores, pero no logre decir ninguna canción.