Alfonso Arús, al saber que Ozempic también sirve para combatir el alcoholismo: "De aquí a que te crezca el pelo va un paso"

"Cuando, teóricamente, el medicamento sirve para una cosa, luego se descubre que sirve para otra, porque lo que iba para la diabetes al final va para el adelgazamiento y lo que iba para el adelgazamiento, ahora va para combatir el alcoholismo", anuncia con asombro Alfonso Arús en Aruser@s al conocer los resultados de este estudio.

Al parecer, Ozempic (y algunos fármacos parecidos), sirven para casi todo. "Al final... de ahí a que te crezca el pelo va un paso", exclama el presentador, que puestos a soñar lo hace a lo grande.

"Esperemos que el pelo salga en la cabeza", bromea Angie Cárdenas. Eso sí, los ratones de laboratorio con los que hacen las pruebas tienen que estar completamente desubicados, apuntan los colaboradores.

"Ese ratón que le daba a la botella de whisky como si no hubiera un mañana y de repente dice: 'Oye, pues no me apetece'", dice entre risas el director del programa de laSexta.

