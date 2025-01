Saúl Ortiz, contra Patón tras criticar a Lolita Flores: "¿Quién es él? El novio de Ágatha Ruiz de la Prada"

Después de que Ágatha Ruiz de la Prada dijera que vive "como una gitana" muchos tildaron su comentario de racista, entre ellos Lolita. Luego su pareja, José Manuel Díaz Patón. dio a entender que Lolita había salido al paso de las críticas hacia la diseñadora de moda para tener protagonismo, algo que desató aun más polémica.

Tatiana Arús explicó en este vídeo que estas palabras de Patónno gustaron nada a la artista: "Lolita ha aceptado las disculpas de Ágatha, pero no las de Patón, que ayer lo llamó 'patán'". Después de toda la polémica, Patón ha sido grabado entrando a la carrera y al grito de "no soy Patón" en su despacho mientras intentaba taparse el rostro para que las cámaras no le grabaran.

Saúl Ortiz, en el plató de 'Buenos días, Madrid', ha afirmado que "Patón ha metido el patón hasta el fondo porque no se puede humillar a Lolita Flores, que es una de las grandes de este país". "Señor, cósase un poquito la lengua y mírese un poquito al espejo porque, ¿quién es realmente Patón?, el novio de Ágatha Ruiz de la Prada", concluye el periodista.