Carlos Areces confiesa que despediría sus últimas horas "escupiendo veneno como Encarna Sánchez": "Enviando odio y fotopollas"

En una entrevista del podcast 'El Sentido de la Birra', Carlos Areces revela qué haría si le quedara un solo día de vida, dejando claro que su espíritu no es precisamente angelical: "Me guía Encarna Sánchez".

¿Qué harías si mañana te mueres? Es la pregunta que lanzan al actor y cómico Carlos Areces durante su visita al podcast 'El Sentido de la Birra'.

"Se que hay gente que aprovecharía sus últimas 12 horas para irse en paz, pero a mí el espíritu que me guía es el de Encarna Sánchez", asegura Areces, recordando cómo la legendaria locutora "cuando tuvo que dejar la radio se fue escupiendo veneno". Y añade con su característico humor: "Yo creo que haría lo mismo, estaría 24 horas enviando WhatsApps de odio y fotopollas".

Una ocurrencia que ha provocado risas en el plató de Aruser@s. "Lo que pasa es que Encarna Sánchez no fue solo 24 horas, fue toda su vida, ¡fue a lo grande!", bromea Angie Cárdenas. María Moya coincide: "Es verdad que Encarna no flojeó nunca".

"Hay gente que si le queda un día se le afloja el corazón o dice que se iría a una isla desierta a disfrutar de una cena, ¡tienes que ser fiel a lo que eres!", concluye Alfonso Arús.

