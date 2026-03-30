Cambio de hora de verano: cómo nos afecta y qué hacer para no perder el ritmo

El cambio al horario de verano puede afectar a tu cuerpo hasta 4 o 5 días, advierten los expertos. Alfonso Arús y su equipo en Aruser@s explican síntomas y consejos para adaptarse sin dramas.

"¿Estáis cansados? ¿Estáis empanados? ¿Con jet lag?", pregunta Alfonso Arús desde el plató de Aruser@s. "Es lógico hasta dentro de 4 o 5 días", añade el presentador, mientras comenta cómo nos puede afectar el cambio de hora de 2026 y qué señales podemos notar en nuestro cuerpo.

Entre los síntomas más comunes destacan: cansancio y somnolencia, falta de concentración, irritabilidad, insomnio, cefaleas y migrañas. "Si dormimos menos, nos afecta al apetito, a la productividad y a la eficiencia... y con este cambio de horario de verano, los expertos señalan que puede costarnos más adaptarnos que en el cambio de otoño porque se pierde esa hora de sueño", explica la periodista Elizabeth López.

Entonces, ¿qué podemos hacer para mitigarlo? Los consejos del equipo de Aruser@s son claros: aprovechar la luz natural, evitar las pantallas, mantener horarios regulares, hacer actividad física en un entorno constante y ajustar gradualmente la hora de acostarse.

"Yo creo que este cambio de horario se nota mucho menos que el otro, ¡este ni lo noto!", confiesa Alfonso Arús. Así que, un poco de paciencia y seguir los consejos, y en unos días volveremos a nuestro ritmo habitual.

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