¿Cuándo se cambia la hora? ¿Hay que adelantar o retrasar el reloj?

La primavera trae consigo el famoso cambio de hora. Dos veces al año tenemos que adelantar o retrasar una hora nuestros relojes para introducirnos en el horario de invierno o de verano. Esta vez, toca el de verano. Te contamos cuándo es y cómo van a ser los días a partir de ahora.

Este cambio de hora tiene lugar la madrugada del último domingo de marzo. Este 2026 el cambio de hora se producirá, por tanto, la noche del sábado 28 al domingo 29 de marzo. A las dos de la mañana, los relojes se adelantarán hasta las tres.

A esa hora, la noche anterior o a la mañana siguiente, habrá que adelantar los relojes 60 minutos. También cabe recordar que los relojes de dispositivos digitales conectados a Internet como los móviles, smartwatch o televisiones se actualizan automáticamente a las dos de la mañana.

De esta forma, "perderemos una hora" de sueño durante la noche del 28 al 29 de marzo. Sin embargo, estos 60 minutos se recuperarán en seis meses, cuando vuelva el horario de invierno y la hora se atrase de nuevo.

Cambio de hora | EFE

El efecto más inmediato del cambio de hora es que amanecerá y anochecerá una hora más tarde, por lo que dispondremos de más tiempo de luz solar por las tardes.

En teoría, este cambio de horario se hace para aprovechar más la luz solar. De esta forma se retrasaría el encendido de luces y el consumo energético se reduciría. Desde el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), se aprovechan más las horas de sol, por lo que no se consume energía eléctrica.

¿Cuándo será el último año que cambiemos la hora?

Durante el año 2025, el Gobierno de España realizó una petición a la Unión Europea para eliminar este cambio de hora a partir de 2026: "Cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido.? Apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente", ha dicho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sin embargo, tal y como recoge el Instituto Geográfico Nacional (IGN), todavía no hay una decisión definitiva al respecto y, por tanto, el cambio de hora tradicional se mantendrá en 2026, con el mismo argumento de ahorrar energía y gastar menos luz en el ámbito público.

Para el 2027 no hay ningún cambio confirmado, se tiene que negociar con la Unión Europea e incluso el cambio de hora podría desaparecer en 2027. Si finalmente se suprime, España tendría que elegir qué horario mantener durante todo el año.

Mantener el horario de verano implicaría tardes más largas y luminosas en invierno, pero también amaneceres mucho más tardíos. En cambio, optar por el horario de invierno supondría mañanas con más luz, pero tardes que anochecerían antes.