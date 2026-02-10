La caída viral de Shakira en pleno concierto: "La gente sufrió cuando se retorció el tobillo"

Shakira ha compartido en sus redes sociales este vídeo en el que se puede ver cómo la artista se retuerce el tobillo y cae al suelo del escenario. Eso sí, rápidamente se levanta sin ayuda y continúa con su canción.

Shakira ha compartido a través de sus cuentas en redes sociales la caída que ha sufrido sobre el escenario durante su último concierto en El Salvador. "Ha querido tirar un poco de humor compartiendo ella misma las imágenes", explica Tatiana Arús en el plató, donde enseña en el momento en el vídeo principal de esta noticia.

"Es el waka-resbalón", destaca Alfonso Arús en el vídeo, donde Tatiana Arús explica que "se ha quedado en un susto": "Ha dicho que estaba bien y que es de caucho porque en el momento en el que se tuerce el tobillo la gente sufrió".

La bonita felicitación de Alejandro Sanz a Shakira

Esta caída llega unos días después del cumpleaños de Shakira, a quien Alejandro Sanz ha felicitadoa través de sus redes sociales. Y es que la artista colombiana cumplió 49 años el pasado 2 de febrero, una fecha en la que casualmente compartía cumpleaños con su expareja y padre de sus hijos, el exfutbolista del Barcelona, Gerard Piqué.

"Bailar la vida, contigo, siempre", ha escrito Alejandro Sanz junto a una fotografía en la que aparece sobre un escenario bailando con Shakira en pleno concierto. "Mi Shaki. Mi planeta favorito orbita otra vuelta al sol. Feliz cumple, amiga", concluye el cantante su dedicatoria.

