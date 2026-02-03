La bonita felicitación de Alejandro Sanz a Shakira: "Mi planeta favorito orbita otra vuelta al sol"

"Bailar la vida, contigo, siempre", ha escrito Alejandro Sanz junto a una fotografía bailando con Shakira, a la que felicita por su cumpleaños: "Mi Shaki. Mi planeta favorito orbita otra vuelta al sol".

Alejandro Sanz ha felicitado a Shakiraa través de sus redes sociales por su cumpleaños. Y es que la artista colombiana ha cumplido 49 años este pasado 2 de febrero, una fecha en la que casualmente compartía cumpleaños con su expareja y padre de sus hijos, el exfutbolista del Barcelona, Gerard Piqué. Además, Shakira se ha convertido en la artista latina que más ha recaudado en una gira.

"Bailar la vida, contigo, siempre", ha escrito Alejandro Sanz junto a una fotografía en la que aparece sobre un escenario bailando con Shakira en pleno concierto. "Mi Shaki. Mi planeta favorito orbita otra vuelta al sol. Feliz cumple, amiga", concluye el cantante su dedicatoria.

Por su parte, Alejandro Sanz, que hace poco rompió su relación con la actriz Candela Márquez, ha lanzado un avance de su documental en el que ha confesado que "hubo un momento" en el que se desencantó de la música: "Lo que más ha querido en el mundo empiezas a no tener ningún sentimiento por ello. Imagina que no tienes ganas de hacer música, tenía rechazo absoluta a lo música".

