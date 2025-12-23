Ahora
Alejandro Sanz y Candela Márquez ponen fin a su relación: "Ella ha compartido 'La Perla' de Rosalía en redes"

Tatiana Arús informa en Aruser@s de la ruptura de una de las parejas de moda: Alejandro Sanz y Candela Márquez. "Por sus últimos movimientos, da que pensar que podría haber sido ella la que habría puesto punto y final a relación". Al parecer, la banda sonora de la respuesta la ha puesto Rosalía.

Tatiana Arús se hace eco en Aruser@s de la noticia de la revista '¡Hola!' que asegura que Alejandro Sanz y Candela Márquez han roto su relación. El motivo de la ruptura, según la publicación, sería las "personalidades fuertes" e incompatibles de ambos.

La tertuliana del programa de laSexta se ha puesto a investigar y ha comenzado, cómo no, por las redes sociales. "Por los últimos movimientos de Candela, nos da que pensar que podría haber sido ella la que habría puesto punto y final a la relación", dice la colaboradora.

Y es que, ella ha dejado de seguir a su expareja en redes sociales y, además, le ha lanzado 'pullitas' a través de sus stories. "Ha compartido varios fragmentos de 'La Perla' de Rosalía, y además, algunos muy concretos que hablan de la lealtad", añade. Eso sí, decidió borrarlos en poco tiempo.

"Esto es de una falta de imaginación tremenda", se indigna Alfonso Arús. "Basta ya de coger siempre el mismo fragmento de Rosalía tanto en los políticos como en los famosos", reivindica, haciendo ver que hay muchas más canciones de desamor.

