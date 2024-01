"Hacemos el balance de lo bueno y malo", cantaba Ana Torroja en la mitiquísima canción de Mecano que se ha convertido en el himno oficial de todas nuestras nocheviejas. Una frase con la que Alfonso Arús no está demasiado de acuerdo. El presentador de Aruser@s ha reflexionado mucho sobre este asunto y tiene claro que, al final, solo nos acordamos de todas las penurias y desgracias antes de comernos las uvas y esperamos el año nuevo como si fuera un bote salvavidas.

"En un final de año, cuando despides el año, lo pones a parir siempre. Es 'maldito 2023, hola 2024'. Pase lo que pase durante el año 2024, dentro de un año, el día 31 será: '¡A la porra ya el 2024! ¡Que se acabe!'. Digo yo que, en alguna ocasión, algún mérito en positivo le podremos dar a un año, aunque solo sea en un pequeño aspecto", dice Alfonso Arús con indignación.

Poco después, suena el que va a sustituir a la canción de Mecano como canción de cabecera en fin de año. "Me cago en el año nuevo, me cago en el año viejo, me cago en el arbolito y me cago en ti".