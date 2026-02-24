Ahora

Una británica alucina con el "gesto español" de ceder el turno en el supermercado: "Tiene sentido"

Lo que para muchos pasa desapercibido, para los extranjeros puede ser toda una revelación: ceder el paso en la caja del supermercado si la persona detrás lleva menos cosas.

Una británica ha aplaudido el gesto que tenemos los españoles cuando vamos a comprar al supermercado: ceder el turno a quien lleva menos cosas. "Yo pensaba que era habitual, pero parece que no", alucina Hans Arús.

Para '@annainespan', creadora de contenido, "tiene mucho más sentido" que lo que hacen en Inglaterra. "Allí respetamos la cola aunque tengas un producto y la persona de delante 20 más, ¡no tiene ningún sentido!", explica la joven.

Desde el plató de Aruser@s, los tertulianos tampoco se pueden creer la diferencia. "Hay gente que educadamente te pide dejar paso y otra que ni te mira", bromea Alfonso Arús, que lo traslada a los aeropuertos: "Dicen que van a preguntar algo y te pasan".

