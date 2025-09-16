Una turista británica alucina con la guerra de tumbonas que se desata en un hotel de Mallorca

"Lo que no entiendo es que la gente que se va de vacaciones, que tiene la playa al lado, se queda encerrada en un hotel, en la piscina", lamenta Marc Redonde en Aruser@s tras ver estas imágenes de la guerra de tumbonas de Mallorca.

"¿Por qué es tan importante conseguir una tumbona en primera línea de piscina?", se pregunta Alfonso Arús en Aruser@s tras ver este asombroso vídeo viral en el que una turista británica graba desde su balcón cómo se desata una auténtica guerra en el hotel de Mallorca en el que se hospeda.

Las imágenes recuerdan a aquellos años en los que, en época de rebajas, había peleas a las puertas de los establecimientos para entrar los primeros. Desde su posición privilegiada, la señora divisa cómo se organizan los batallones y, a juzgar por las risas que se oyen, está alucinando.

El presentador cree que hoy se ríe mucho, pero que mañana será ella la que esté ahí abajo, en plena batalla. "La localización es muy importante, sobre todo si tienes hijos", indica Tatiana Arús. "A mí esto me genera un estrés...", reconoce Angie Cárdenas.

"Lo que no entiendo es que la gente que se va de vacaciones, que tiene la playa al lado, se queda encerrada en un hotel, en la piscina", lamenta Marc Redondo.