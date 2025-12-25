Ahora

Se confirman los rumores

Las indirectas de Alejandro Sanz y Candela Márquez tras romper su relación: "No soy una perla"

Mientras Candela Márquez ha compartido una imagen de ciervos y fragmentos del videoclip 'La Perla', de Rosalía, Alejandro Sanz ha mandado este rotundo mensaje: "Yo no soy una perla".

Alejandro Sanz y Candela Márquez en un eventoAlejandro Sanz y Candela Márquez en un eventoGtres

Lo que venían siendo rumores desde hace meses, parece que se ha confirmado: Alejandro Sanz y Candela Márquez han puesto punto y final a su relación tras algo más de un año juntos. Tras la ruptura, confirmada por la revista 'Hola', ambos han comenzado una guerra de indirectas a través de sus cuentas de Instagram.

Primero ha sido la actriz, quien ha compartido una imagen de unos ciervos, que muchos han relacionado con una posible infidelidad del cantante. Además, Márquez también ha compartido en sus redes sociales fragmentos del videoclip de Rosalía 'La Perla', la exitosa canción que la cantante dedica a sus exparejas con frases como "decepción local" o "terrorista emocional".

Por su parte, Alejandro Sanz ha compartido un rotundo mensaje en sus redes sociales para zanjar cualquier tipo de rumores de una supuesta infidelidad a la actriz: "Yo no soy una perla, soy un océano". Por último, Candela Márquez ha compartido un texto dedicando unas bonitas palabras a su familia, con la que pasará la Navidad, y con una indirecta a su pareja: "Estoy emocionadísima con la Navidad al pensar que, después de tantísimos años, voy a pasarla con mi familia. Porque no nos tenemos que olvidar que ellos lo son todo, más que el trabajo, las amistades, las parejas.... porque la familia siempre va a estar ahí".

