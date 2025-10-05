De una boda sale otra: la sorpresa de la novia a su mejor amiga después de compincharse con su pareja

No nos cabe duda de que este vídeo que Elizabeth López presenta en Aruser@s Weekend es el sueño hecho realidad de nuestra Cris Dalmau.

La novia que celebra la boda en la que está ambientado este vídeo viral que recoge Aruser@s Weekend rompe tradiciones y protocolos, como vemos en estas imágenes.

La joven ha decidido no tirar su ramo entre los allí presentes, sino que, en el último momento, decide entregarle las flores en mano a su mejor amiga. La chica, agradecida con el gesto, no imagina siquiera lo que le espera a continuación.

En ese momento, su pareja se arrodilla ante ella y le enseña un anillo de compromiso, pidiéndole matrimonio en medio de la celebración. Por supuesto, estaba todo pactadísimo con la novia, como ya podéis imaginar.

En el plató del programa de laSexta, Elizabeth López reconoce ante Hans Arús que ella sí que ha cogido alguna vez al ramo después de que lo lanzaran al aire. Una anécdota que comparte con el presentador en el vídeo sobre estas líneas.

