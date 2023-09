Hans Arús enseña en el plató de Aruser@s el vídeo viral de una mujer que afirma no querer niños en su boda. "He ido a varias bodas donde los niños destruyen el vestido de la novia y la decoración y los padres no hacen nada", afirma tajante la joven.

"¿Tú llevarías a un niño a una discoteca? Entonces, ¿por qué le llevarías a una boda?", pregunta la mujer, que afirma que lo único que se plantea es contratar a una niñera para que juegue con los niños de los invitados "en una habitación donde los padres lo puedan dejar". "Si les doy un año de anticipación tal vez pueden conseguir a alguien a tiempo", explica la joven, que afirma que si un bebé llora o grita en la ceremonia le podría distraer.