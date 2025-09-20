Viral
De 'Dirty Dancing' a 'el paso de la araña': el baile viral que arrasa en las bodas
Alfonso Arús advierte que "el paso de la araña" es el nuevo baile estrella en las bodas. Aquí puedes ver el viral que arrasa en redes y que los Aruser@s te invitan a poner en práctica.
En las bodas es típico ver bailes improvisados y coreografías ensayadas, incluso réplicas a escenas de películas, como el clásico salto de 'Dirty Dancing'. Sin embargo, ahora, ese icónico paso ha sido reemplazado por "el baile de la araña".
Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús advierte: "Es el nuevo baile viral del momento". Como vemos en el vídeo sobre estas líneas, la invitada se tira al suelo y tan solo utilizando las manos y las pierzas intenta imitar el movimiento de una araña.
"¿Vas con un vestidazo impresionante y te tienes que poner a dar vueltas por el suelo?", ríe Tatiana Arús, a quien no parece convencer la nueva 'coreo'.