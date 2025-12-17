Blanca Romero y Quique Sánchez Flores, Victoria Federica y un joven empresario... las posibles parejas de la Navidad

Blanca Romero y Quique Sánchez Flores o Victoria Federica y un joven de la noche madrileña son dos de las posibles nuevas parejas del famoseo español. Así analiza Alfonso Arús las portadas de las revistas en este vídeo.

Tatiana Arús enseña en el plató de Aruser@s las portadas de las revistas del corazón. Por ejemplo, en la portada de 'Diez Minutos' aparecen Blanca Romero y Quique Sánchez Flores dando un paseo. Unas imágenes que han desatado los rumores sobre una posible relación entre la modelo y el entrenador de fútbol. En la misma portada, pero ocupando un espacio mucho más amplio, aparece Cristina Pedroche, que asegura que siente que este año "se cierra un ciclo" en sus Campanadas.

Por otro lado, en la revista 'Semana', aparece Carmen Morales, que explica la ruina de su tía, Fedra Lorente: "Avisamos a mi tío de que la estaban estafando". En esa misma portada, aparece Iñaki Urdangarin que asegura que "lo peor de la cárcel fue perder a Cristina".

Por último, Alfonso Arús destaca la revista 'Lecturas', que apuesta por Silvia Abril y Andreu Buenafuente, que tras cancelar las Campanadas para descansar. En esa portada, destaca la aparición de Victoria Federica, de la que se dice que estaría ilusionada de nuevo de un empresario de la noche.

"Llevarían un par de meses saliendo y se la ha visto varias veces en un local que tiene el chico", destaca Tatiana Arús, que explica que los que la han visto destacan que se les veía muy bien.

