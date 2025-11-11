El susto de Blanca Romero al enterarse por la prensa del accidente de Cayetano Rivera: "Pero, ¿está vivo?"

Cayetano Rivera sufría un accidente el pasado domingo. El torero estrellaba su furgoneta contra una palmera a la salida del Real Club Sevilla Golf, ubicado en Alcalá de Guadaíra, Sevilla. Más Vale Tarde conectó con Joaquín Moeckel, abogado de Rivera, para aclarar varias cuestiones sobre este suceso.

El abogado explicó que Cayetano no abandonó el lugar del accidente ni se dio a la fuga. "Lo ayudaron a salir del vehículo y, cuando se quedó medio aturdido, dejó a una persona al frente del vehículo porque su casa está a 25 metros", detalló. "Eso no es irse del lugar del accidente", insistió Moeckel.

Por otro lado, en el vídeo que hay sobre estas líneas Tatiana Arús enseña las primeras palabras de Francisco Rivera, hermano mayor de Cayetano. "Ha sido un susto", asegura el torero, que afirma que "gracias a dios no ha pasado nada grave". "Lo importante es que no ha pasado nada y que no ha habido daños a nadie", insiste Fran Rivera.

Por su parte, la exmujer del diestro, Blanca Romero, descubre por los reporteros la noticia del accidente. "Pero, ¿está bien?", pregunta asustada la modelo, que destaca que no sabe nada del tema: "Qué sustos nos dais, lo siento, no sé nada". "Está vivo, ¿no?, pobre palmera, pero vamos...", afirma Romero, que insiste en que acaba "de recibir la noticia".

Por otro lado, en el plató explican más detalles de lo sucedido. Rocío Cano explica que el abogado de Cayetano dice que el torero no recuerda haberse sometido a ninguna prueba de alcoholemia y que podría ser denunciado por un delito de desobediencia: "Él dice que estaba aturdido y que no recuerda nada". "Parece que le hicieron unas fotografías y él estaba sentado en la rotonda al lado del vehículo", explica Angie Cárdenas, que destaca que, al parecer, "se habría ido a su casa, donde fue la Policía". Por último, Tatiana Arús destaca que se apunta "a un exceso de velocidad".

