Bibiana Fernández, sobre la libertad de expresión: "Hasta el mismísimo papo de que no se pueda decir nada"

Bibiana Fernández ha acudido al estreno de 'Furia', donde ha reflexionado con los medios de comunicación sobre la libertad de expresión tras preguntarle por varias polémicas de actualidad.

"Ahora mismo te lo tienes que coger con papel de fumar", asegura Bibiana Fernández, que destaca estar "hasta el mismísimo papo de que no se pueda decir nada".

Preguntada sobre la polémica denuncia de una fan de Alejandro Sanz al cantante, Bibiana Fernández comenta: "Yo he foll*** toda la vida de dios y nunca me he encontrado a depredadores sexuales".

"Cuando se podía porque ahora ya todo es por teléfono, ya nada lo puedes hacer en directo", critica Bibiana Fernández que lamenta: "Ahora ya llamas a una amiga y dice que estás invadiendo su intimidad".