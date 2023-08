"Estuvo muerta durante 18 minutos", informaba Alfonso Arús en Aruser@s acerca de la niña que aparece en las imágenes. La bebé, que tan solo tenía 19 meses, se cayó en un jacuzzi y los médicos la dieron por clínicamente muerta. "Cuando todo parecía perdido, la bebé volvió a la vida de forma milagrosa", contaba el presentador a sus colaboradores, que no salían de su asombro.

Los padres de la niña no saben cómo explicar lo que ocurrió. "Creen que Dios tuvo que ver en su reanimación". Angie Cárdenas se puso en la piel de sus progenitores y de lo mal que lo tuvieron que pasar durante esos fatídicos 18 minutos. "Eso no se lo deseo a nadie", aseguraba. "A partir de ahora supongo que tendrán más cuidado con que la pequeña no se vaya por ahí sola al exterior".

Lo más sorprendente para Sebas Maspons es que "después de 18 minutos en parada cardiorrespiratoria no haya sufrido ningún tipo de daño".

(*) Disfruta de los mejores momentos de la temporada de Aruser@s este verano en Aruser@s Fresh. Todos los días de lunes a viernes de 9:00 h a 11:00 h y también en lasexta.com.