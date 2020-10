Bea Jarrín acude al preestreno de 'Cartas mojadas', una película documental que retrata el drama de los migrantes que cruzan el Mediterráneo tratando de alcanzar Europa y que acompaña a los voluntarios de Open Arms en una de sus misiones en el mar.

Óscar Camps, Itziar Castro, Pedro Almodóvar, Loles León o Manuela Carmena han acudido al evento y Bea Jarrín no ha perdido la oportunidad de hablar con ellos de la tragedia del Mediterráneo y también de la pandemia por coronavirus.

Una de las que ha hablado de la situación actual y de las diferencias que existen entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno para adoptar las medidas necesarias contra el coronavirus ha sido la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena.

"La sociedad está dando muestras de paciencia, de solidaridad, de iniciativa... y parece que las instituciones, aunque tengan buena voluntad, están encorsetadas y eso lo estamos sufriendo", asegura.

Además, la exmagistrada se muestra optimista con el futuro de la región tras la pandemia. "Madrid no es fácil acabar con ella, Madrid volverá a recuperar su vida, su alegría, su solidaridad... claro que sí", comenta.

