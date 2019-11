Rosalía no para de cosechar éxitos en todo el mundo y la artista no tiene duda de que el secreto es el trabajo que asegura que no solo debe servir para llegar, sino también para continuar: "Uno tiene que intentar seguir trabajando intentando mejorar y aprendiendo cosas nuevas".

En la fiesta también estaban otros cantantes internacionales como Becky G o Nicky Jam que aseguraron estar felices de estar en España y celebraban ser tan queridos en nuestro país. La estadounidense confesó que cuando viene aquí le encanta comer jamón.

Laura Pausini no podía faltar y ha querido dar a los madrugadores de Aruser@s la clave para despertar bien: "Poner la música de Laura Pausini y decir Buongiorno".

En la gala también estaban otros artistas patrios como los hermanos Muñoz, de Estopa, que están cerrando una año esplendido: celebran 20 años en la música, tienen nuevo disco y están de gira. ¿Cómo se ven cuando pasen otros 20 años? "Como Mocedades", responden tajantes.

Bea Jarrín también ha podido entrevistar a Vanesa Martín y ha conseguido que desvele algo de La Voz: "Hay una final que te quieres morir y es muy emotiva". La cantante ha confesado que ella lloró.

Y para terminar un duo que no es musical pero que ha puesto una nota divertida y de glamour. Boris Izaguirre y Tamara Falcó asistieron juntos y el escritor aprovechó para recordar que la primera vez que Tamara salió de noche fue con él. La concursante de Masterchef lo ha confirmado: "Es verdad. Se supone que venía de chaperona pero bailó como el que más y fue divertidísimo".

Otros momentos destacados

Tamara Falcó ha sido toda una revelación televisiva tras su paso por el programa de cocina Masterchef y eso también se refleja en las redes sociales. Falcó ha posado desnuda en la bañera en su cuenta de Instagram y ha conseguido 40.000 'me gustas'.