El anuncio inmobiliario más surrealista de Madrid: piso 'premium', okupado y con portero 24 horas

Este piso en Madrid parece tenerlo todo: una ubicación de lujo, piscina comunitaria, gimnasio, seguridad las 24 horas...y todo a un precio que no está nada mal. ¿El problema? "El inmueble tiene okupas".

En una pasada temporada de Aruser@s, Alfonso Arús mostró este viral de '@karinherrero' , quien aseguraba que era "el mejor anuncio" que había visto de todos los tiempos.

El 'chollo' en cuestión es un estudio de 57 metros cuadrados en una zona exclusiva de Madrid, dentro de una urbanización que cuenta con todas las comodidades: piscina, pista de pádel, gimnasio, portero físico y vigilancia las 24 horas. El precio es bastante atractivo, pero hay una pequeña pega: es un inmueble okupado.

"Está en un complejo privado… privado porque no entra ni el dueño, solo el okupa. Supongo que esto significa que los okupas son premium. Van con traje y te okupan el piso pidiéndotelo por favor y dándote las gracias", comentaba el tiktoker entre risas.

En el plató, Alfonso Arús no daba crédito: "De hecho, el okupa también te vigila la casa". "Hay mucha gente que está comprando esos pisos porque son más baratos, sabiendo que hay un okupa dentro... Eso sí, luego échalo", reflexionaba Angie Cárdenas.

