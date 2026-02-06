La advertencia de un experto en nutrición: "La avena de toda la vida se ha utilizado para engordar cerdos"

La avena, uno de los alimentos más populares en los desayunos, vuelve a estar en el punto de mira según David Jimeno, experto en nutrición. Puedes ver su consejo en este vídeo de Aruser@s.

Alfonso Arús muestra en el plató la última advertencia de un experto en nutrición, David Jimeno, sobre la avena. "Una sola cosa para mejorar tu salud que deberías quitar son las semillas", asegura el especialista.

"Las peores de todas son las legumbres y los cereales; eso incluye el arroz y, sobre todo, la avena. ¡Dejad la avena!", comenta, advirtiendo que "la avena de toda la vida se ha utilizado para engordar cerdos y la gente cree que adelgaza a los humanos". "No puede engordar a esa especie y adelgazarte a ti", afirma.

Sobre los frutos secos, según cuenta, "solo hay uno que se salva": las nueces de macadamia. Algo en lo que parece estar de acuerdo Alfonso Arús: "Son buenas, pero aquí más de uno come avena", señala el presentador en el plató.

¿Y cuáles son los buenos aceites? "Los que vienen de frutas como el coco, la oliva o el aguacate. Esos sí, porque las frutas no tienen antinutrientes: las plantas quieren que te las comas, ya que es la única forma que tienen de reproducirse lejos de donde están plantadas", explica.

