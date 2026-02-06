Alfonso Arús, de la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl: "Le veo muy crecido, anuncia muchas colaboraciones, pero no le dará tiempo"

"¿Alguien ha avisado a Bad Bunny de que su actuación en la Super Bowl dura 15 minutos?", pregunta Alfonso Arús, que destaca que Bad Bunny "entre lo que tiene previsto él y las invitaciones sorpresa, no le dará tiempo".

Después de ver el anuncio de Sabrina Carpenter con el que debuta en la Super Bowl, Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia la actuación de la artista en el show de los Teleñecos. Por otro lado, Bad Bunny ha protagonizado la portada de la revista Vogue GQ en Brasil donde aparece con originales looks que los colaboradores analizan en el plató.

Por otro lado, Alfonso Arús se pregunta si "alguien ha avisado a Bad Bunny que su actuación en la Super Bowl dura 15 minutos": "Le veo muy crecido, le veo que anuncia muchas colaboraciones pero hay que decirle que esto no dura tres cuartos de hora, que igual no le dan las colaboraciones".

Según explica Tatiana Arús, "dicen que se va a extender hasta 30 minutos, así que le dan algo más de tiempo". "Menos mal, porque entre lo que tiene previsto él y las invitaciones sorpresa, no le daba", destaca Alfonso Arús en el plató, donde confiesa: "Si tuviera que votar, es el típico tío que saldrá sin crono y no sabrá en qué minuto está". Además, la colaboradora de Aruser@s explica que "son 30 minutos, contando que tiene que montar o desmontar, así que en total su show durará unos 15 minutos".

"No le da tiempo ni a saludar", afirma Alfonso Arús, que destaca que "su gracia es que está empanado, es parte de su sello": "Aparecerá alguien quitándole el micro y diciendo que vuelvan al partido".

Por otro lado, Taiana Arús destaca que en la entrevista con la revista revela algunas de las cuestiones que se desconocían del cantante. Por ejemplo, Bad Bunny confiesa escuchar diferente música según la hora del día que sea: "La música que escucho por la mañana nunca es la misma que escucho de tarde o de noche". Por otro lado, confiesa que come "de todo, menos habichuelas ni el bistec", y desvela que si no hubiera sido cantante hubiera estudiado artes culinarias.

