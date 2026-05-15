Barbara Palvin anuncia su embarazo posando con un espectacular vestido azul junto a Dylan Sprouse en Cannes

Barbara Palvin y Dylan Sprouse han anunciado que están esperando su primer hijo al posar en la alfombra roja del Festival de Cannes.

Tatiana Arús enseña en este vídeo los looks más llamativos de la tercera jornada del Festival de Cannes, donde Barbara Palvin y Dylan Sprouse han anunciado que están esperando su primer hijo al aparecer la modelo con un espectacular vestido azul con el que se podía observar su avanzado estado. Demi Moore y Heidi Klum, han sido otras de las invitadas, como puedes ver em el vídeo.

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