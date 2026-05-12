Alfonso Arús alucina al ver en Cannes a Demi Moore, "el caso de Benjamin Button": "¿Es ella o su hija?"

"¿Estás segura que es Demi Moore o su hija?, porque la veo muy joven", destaca Alfonso Arús al ver a la actriz llegar al Festival de Cannes en este vídeo.

Este martes comienza el Festival de Cannes, uno de los más conocidos e importantes del mundo y donde acudirán muchos rostros conocidos. Entre ellos, Demi Moore, que ha llegado con un look muy sobrio, al igual que Heidi Klum. "¿Estás segura que es Demi Moore o su hija?, porque la veo muy joven", destaca Alfonso Arús, que está de acuerdo con Roció Cano en que "es el caso de Benjamin Button, que rejuvenece con el paso del tiempo". Además, por primera vez, tres largometrajes españoles van a concursar por alzarse con la Palma de Oro: Javier Ambrossi y Javier Calvo, Pedro Almodóvar y Rodrigo Sorogoyen.

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