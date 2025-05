El bar de Benidorm en el que te dan un bofetón y te tiran un vaso de agua a la cara antes de servirte

En España hay bares de todo tipo, desde los que prometen una tardecita tranquila con sus terracitas al sol hasta los que simulan que estás en la playa, con arena en el suelo. Pero lo que no sabíamos es que también se podían vivir experiencias de alto riesgo apoyado en la barra, como la que ofrece este bar de Benidorm que nos descubre Aruser@s.

El establecimiento se ha hecho viral por una curiosa práctica que desempeñan sus camareros: el bofetón tras el chupito. Eso sí, todo "previo pago". Además, el cliente puede elegir la intensidad del guantazo que le van a cascar. "Hay quienes critican que promueve la violencia, pero el bar defiende la actividad como una diversión inofensiva", explica Alfonso Arús en plató.

Tatiana Arús no ve la "diversión" por ninguna parte. "Lo del agua me parece bien, pero para bebértela, no para que te la lancen por encima", defiende, aunque el presentador cree que si hay consentimiento, no hay problema.

"Pero, ¿puedes escoger camarero o camarera para que te dé la bofetada?", se pregunta Hans Arús tras ver el tamaño de los brazos de algunos de los que sirven las bofetadas.