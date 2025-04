"Estoy con mi bebé comiendo y están fumando": una mexicana alucina con que en España se pueda fumar en las terrazas de los bares

"¿Cómo es posible? En México no se permite fumar en áreas donde se come". La tiktoker mexicana @melissacomunica1 ha salido de paseo con su bebé y ha vivido esta experiencia al sentarse en una terraza.

"Me parece impresionante que esto pase en España", dice con indignación la tiktoker mexicana @melissacomunica1 en este vídeo viral que recoge Aruser@s. La chica ha salido de paseo con su bebé y se ha sentado con él en una terraza. Cuando se dispone a comerse un kebab, se encuentra con una sorpresa muy desagradable.

El hombre que está sentado detrás de ella está fumando y eso es algo que la joven no puede entender. "Estoy intentando comer, además, con mi bebé, y aquí, la mesa de atrás, está fumando y tomando cerveza. ¿Cómo es posible que esté fumando aquí a mi lado?", se pregunta.

"En México no se permite fumar en áreas donde se come, hay un área específica. Pero aquí, literal, se come y se fuma en el mismo lugar", alucina. "A mí no me gusta que mientras como tenga que oler el cigarro de alguien", se queja.

En el plató del programa de laSexta, Alba Gutiérrez destaca que aunque haya niños cerca, las personas fumadoras no suelen tener ningún tipo de escrúpulo en encenderse el cigarrillo a su lado.