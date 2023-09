En una temporada pasada de El Intermedio, Thais Villas acudió a un barrio rico y otro obrero para saber qué pensaban sus vecinos de la subida del salario mínimo. ¿Cómo les afectó? ¿estaban de acuerdo? Un vecino de un barrio obrero destacó que era "insuficiente": "Está bien, pero les faltaría bajárselo ellos y subirlo un poco más a los demás". Algo que compartió una vecina del mismo barrio.

Sin embargo, en el barrio rico no estaban de acuerdo ya que eso era "un desastre para los empresarios". No obstante cuando Thais Villas preguntó al hombre que pensaba eso, qué ocurriría si él cobrara 950 euros solo al mes, el hombre confesó que le cambiaría mucho la vida. "No viviría en Madrid sino en Benidorm", aseguró y reconoció que se tendría que quitar de muchas cosas como el golf.