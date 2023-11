Por algún motivo que no alcanzamos a comprender, el vídeo de una azafata explicando cuál es el protocolo a seguir si alguien fallece a bordo de un avión se ha convertido en viral. Con más de 3 millones de visualizaciones, no era de extrañar que Hans Arús lo llevara a su sección de 'Lo+' de Aruser@s y, a pesar de las reticencias iniciales a tocar este tema, el humor negro acaba reinando en el plató.

"Lo más normal, seguro y aconsejable es dejar el cadáver donde está", cuenta la chica, algo que, opina Alfonso Arús, tiene "sus pros y sus contras" para la persona que viaja a su lado. "Pros: no molesta, no habla, no te pone un pie descalzo...", reflexiona. Angie Cárdenas preferiría, de verse en la situación de ser su compañera de fila, no enterarse del asunto, algo que sus compañeros consideran imposible. "Sobre todo cuando empieza a apoyar su cabeza en tu hombro poco a poco", observa Marc Redondo.

Hans Arús cree que la azafata no ha viajado con muchos españoles, pues hay algo en su argumentación que le chirría bastante, sobre todo cuando dice que si alguien se muere en las últimas filas, los de la primera no se percatan de ello. "Mentira, se entera todo el mundo a los 5 segundos", asegura. "Y todo el mundo va a querer ir al baño para cotillear", añade Tatiana Arús. "Y quiere cogerle la mano para levantarla y hacer cosas así", sigue Redondo.

Alfonso Arús bromea con la posibilidad de ir moviendo sus piernas para contribuir a que no cunda el pánico en el avión y nadie más se de cuenta de la situación, a lo 'Este muerto está muy vivo'. Un festival del humor negro que continúa durante varios minutos, como puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.