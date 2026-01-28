Aurelio Manzano, sobre Iñaki Urdangarin: "Es un delincuente que ha estado en la cárcel, ¡ya está!"

"Es el príncipe al que le dieron un besito y se convirtió en lo que era: una rana", bromea el periodista, que no se guarda nada al opinar sobre Iñaki Urdangarin.

Iñaki Urdangarin vuelve a estar en el punto de mira mediático con la próxima publicación de sus memorias. En 'Estando Contigo',Aurelio Manzano no se corta al opinar sobre su reciente proyecto literario: "Es un delincuente que ha estado en la cárcel, ¡ya está!".

"Es el príncipe al que le dieron un besito y se convirtió en lo que era: una rana", bromea el periodista. Por su parte, Óscar Broc matiza las palabras de Manzano: "Fue un delincuente, porque ya ha pagado por lo que hizo". "Era el yerno perfecto; luego vino todo lo de después, pero él era la imagen, el paradigma de que Cristina había acertado", comenta Sebas Maspons.

