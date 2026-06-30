Alfonso Arús bromea con la afición al café de los Aruser@s: "Tenéis un problema grave"

El presentador de Aruser@s aprovecha un comentario sobre la melena de león para lanzar una divertida pulla a sus compañeros, habituales consumidores de café, mientras recuerda la reflexión de una psicóloga sobre el exceso de cafeína.

"Ayer me apareció un artículo acerca de las bondades de la melena de león", comenta Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, haciendo alusión a su compañera Alba Sánchez, que siempre tiene una taza sobre la mesa. "Normalmente lo compras en polvo y sabe muy mal", apunta ella. Y es que, si hay algo que caracteriza a los Aruser@s, es su pasión por el café.

Sin embargo, el presentador recuerda las palabras de la psicóloga María Ros, quien asegura que "el problema no es tomar café, sino necesitar cinco tazas para ser funcional". "Eso es lo que os pasa a vosotros, que estáis todo el día tomando café. Tenéis un problema grave", señala el presentador del programa.