El astrólogo de Aruser@s echa las cartas a Aitana (Cáncer) y Plex (Virgo), tras los rumores de su posible relación

El Sol entra en cuadratura con Marte, un aspecto "muy poderoso" ya que, además forma "media cruz con Plutón". Como informa el astrólogo del programa, cuando los planetas viven esta configuración, significa que habrá un "aspecto muy fuerte de tensión y poder que hará que esta segunda parte del mes tengamos que enfrentarnos a situaciones más intensas y de cambios profundos".

Como cada martes, Jabifus aterriza en el plató para avanzar cómo estarán las compatibilidades entre los signos del zodiaco para esta semana del 21 al 27 de abril.

Compatibilidades semanal del 21 al 27 de abril

Parejas que se van a entender y se conectarán a nivel emocional y sensual: Tauro con Cáncer y Libra con Piscis.

Tauro con Cáncer y Libra con Piscis. Los reyes del drama : Virgo con Acuario y Sagitario con Escorpio.

: Virgo con Acuario y Sagitario con Escorpio. Parejas destinadas al fracaso : Capricornio con Géminis.

: Capricornio con Géminis. 'Supermatch' de la semana: Leo con Tauro y Aries con Géminis.

Salseo del cosmos Aruser@

¿Qué dicen las cartas de Aitana y Plex? Si hay un 'salseo' del que se está hablando en redes sociales, es la buena conexión que han demostrado tener la cantante y el youtuber, quienes han coincidido en Japón, mientras el creador de contenido se encuentra documentando su vuelta al mundo y la ex concursante de Operación Triunfo trabajando en sus nuevos proyectos.

Tras ver el encuentro donde se dejó ver su buena química, los internautas comentaron la buena vibra que transmitían juntos y Jabifus, astrólogo del programa, ha atendido las peticiones de los aruser@s que han pedido conocer qué dicen las cartas sobre esta inesperada relación.

Aitana es Cáncer y Plex es Virgo, una combinación que particularmente "gusta mucho" al experto: "Hay casos y casos, pero agua con tierra funciona muy bien". Eso sí, las cartas nunca mienten, y Jabifus zanja contundente los rumores: "Aitana no está con Plex, las cartas son muy claras, pero me dicen que dentro de poco sacarán fotos de Aitana con una persona que no esperamos y que no tiene que ver con una expareja anterior".

