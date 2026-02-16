Una cola de repartidores en la puerta de la floristería por San Valentín: la imagen que demuestra que el romanticismo ha muerto

Aruser@s se hace eco de una imagen viral, captada en San Valentín, que nos ha hecho plantearnos una pregunta: ¿ha muerto el romanticismo?

Además de los carnavales, el pasado sábado se celebró también San Valentín, una fecha muy especial para demostrar a tu pareja y a tus seres queridos todo tu amor. Pero una fotografía viral tomada el 14 de febrero ha hecho que nuestros amigos de Aruser@s se hagan una pregunta. "¿Se ha perdido el romanticismo?", se atreve a decir en voz alta Alfonso Arús.

"La imagen es muy clara: abre la floristería, día de San Valentín, y lo único que se ve son repartidores que tienen que ir casa por casa entregando las rosas. Aquí no compra ni Paco", se queja Hans Arús.

"Es decir, que los que regalan ni siquiera se toman la molestia de escoger o ir personalmente", se indigna el presentador del programa de laSexta.

Para Angie Cárdenas, el mismo concepto de este día es un tanto absurdo. Flores se pueden regalar cualquier día y demostrar nuestro amor, tenemos que hacerlo siempre. "Pero si vas a regalar flores, al menos cúrratelo", se queja Alfonso.

