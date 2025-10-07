Asi ha sido el reencuentro viral de Jennifer Lopez y Ben Affleck en la presentación de su última película

Jennifer Lopez y Ben Affleck se han reencontrado en la presentación de 'El beso de la mujer araña', la película que ella protagoniza y de la que él es productor. Puedes ver el momento viral en este vídeo.

Jennifer Lopez ha sorprendido con un vestido arácnido en la premier de la película 'El beso de la mujer araña', donde ha coincidido con su exmarido, Ben Affleck. Y es que, como explica Tatiana Arús, el actor es el productor ejecutivo de la película.

"Vemos que han enterrado el hacha de guerra", destaca la colaboradora de Aruser@s en el plató, donde muestra las imágenes de la expareja posando y compartiendo risas y confidencias. "Pero, ¿están contentos?, porque él esta gesticulando de una manera rara", afirma Angie Cárdenas en el vídeo, donde Alfonso Arús insiste en que no da "un duro" por ellos como pareja.

Jennifer Lopez habla como nunca de su divorcio

Hace unas semanas, Jennifer Lopez recordaba cómo fue la época en la que grababa esta película con Ben Affleck mientras su matrimonio se estaba rompiendo. "Fue un momento realmente difícil, cada minuto en el set interpretando este rol, era tan feliz... y luego volvía a casa y no me sentía nada bien, me preguntaba cómo lidiaba con esto", explicaba Jennifer Lopez, que confesaba que fue difícil "despejar" su mente.

"En cierto modo, fue la mejor y peor época", explicaba la cantante, que aseguraba que el divorcio con el actor "fue lo mejor" que le ha pasado en la vida: "Me ayudó a crecer de la manera que tenía que crecer, soy una persona diferente de la que era antes".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.