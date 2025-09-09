Jennifer Lopez se lleva de compras al hijo de Ben Affleck por Beverly Hills

¿Acercamiento entre Jennifer Lopez y Ben Affleck? La cantante ha sido vista con uno de los hijos del actor y Jennifer Garner de compras.

Jennifer Lopez ha apostado por un romántico vestido para asistir a una gala benéfica que empodera a los niños. La cantante ha acudido con un espectacular vestido de flores con gran escote y transparencias.

Además, Tatiana Arús destaca que Lopez ha sido vista yendo de compras con Samuel, hijo de Ben Affleck y Jennifer Garner, por Beverly Hills. "Tengo una teoría y es que está empequeñeciéndose Jennifer Lopez", destaca, por su lado, Alfonso Arús, que reflexiona en el plató de Aruser@s.

"Jennifer Lopez, incluso yendo con tacón, no es más alta que el niño, que tiene 13 años", afirma el presentador de Aruser@s, que insiste en que cree que la cantante "está más tapón".