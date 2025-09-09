Ahora
Jennifer Lopez se lleva de compras al hijo de Ben Affleck por Beverly Hills

Viral

Jennifer Lopez se lleva de compras al hijo de Ben Affleck por Beverly Hills

¿Acercamiento entre Jennifer Lopez y Ben Affleck? La cantante ha sido vista con uno de los hijos del actor y Jennifer Garner de compras.

Jennifer Lopez ha apostado por un romántico vestido para asistir a una gala benéfica que empodera a los niños. La cantante ha acudido con un espectacular vestido de flores con gran escote y transparencias.

Además, Tatiana Arús destaca que Lopez ha sido vista yendo de compras con Samuel, hijo de Ben Affleck y Jennifer Garner, por Beverly Hills. "Tengo una teoría y es que está empequeñeciéndose Jennifer Lopez", destaca, por su lado, Alfonso Arús, que reflexiona en el plató de Aruser@s.

"Jennifer Lopez, incluso yendo con tacón, no es más alta que el niño, que tiene 13 años", afirma el presentador de Aruser@s, que insiste en que cree que la cantante "está más tapón".

Las 6 de laSexta

  1. El Ejército de Israel ordena evacuar toda la Ciudad de Gaza con el objetivo de "eliminar a Hamás"
  2. Junts da un nuevo revés al Ejecutivo y confirma que tumbará la reducción de la jornada laboral
  3. Feijóo, convertido al 'ayusismo': el PP opta por la línea más dura para acercarse a Vox y recuperar a parte de su electorado
  4. Ábalos tacha de "falso" el testimonio de su exmujer al acusarle de "maltrato", "abuso" y "vejaciones"
  5. La Administración Trump da comienzo a la operación 'Midway Blitz', su redada contra migrantes en Chicago
  6. Alerta naranja en Baleares, Murcia y Comunidad Valenciana por lluvias potencialmente torrenciales