Cristiano Ronaldo inaugura un nuevo centro de injertos capilares en Abu Dabi

Tatiana Arús destaca que Cristiano Ronaldo ya cuenta con unos 15 centros de injertos capilares tras abrir uno nuevo en Abu Dabi: "Está imparable, se está abriendo cada vez más al mercado internacional".

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo ha inaugurado un nuevo centro de injertos capilares en Abu Dabi. "Ya atesora unos 15", destaca Tatiana Arús, que afirma que el futbolista "está imparable" ya que "se está abriendo cada vez más al mercado internacional".

Por su lado, Georgina Rodríguez se ha abierto su propio canal de Youtube para, como ella misma asegura, que la gente la conozca "mejor". "Estamos mostrando cosas que todavía no hemos dado la oportunidad a la gente de que conozcan", destaca Georgina Rodríguez en el vídeo, donde destaca que son "personas de carne y hueso". "Os quiere, Gio", se despide en el vídeo la joven.

Sin embargo, Alfonso Arús y Hans Arús reflexionan tras ver el nuevo canal de Georgina Rodríguez: "Cuando dice que hay gente que no la conoce... pero si ha hecho ya 200.000 apariciones". "Si necesitas un canal de Youtube para conocer a alguien, ¿por qué tiene un documental con tres temporadas?, ¿ahí no le ha dado tiempo?", se pregunta Hans.

