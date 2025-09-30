Jennifer Lopez habla como nunca de su divorcio de Ben Affleck: "Es lo mejor que me ha pasado"

Jennifer Lopez recuerda cómo fue la época en la que grababa una película con Ben Affleck de productor mientras su matrimonio se estaba rompiendo: "En el set interpretando este rol era feliz y luego en casa no me sentía bien".

"Jennifer Lopez ha hablado como nunca de su divorcio con Ben Aflleck hasta el punto de decir que es lo mejor que le ha pasado", destaca Alfonso Arús, que enseña en el vídeo principal de esta noticia la entrevista que ha concedido la artista a la 'CBS'.

"Fue un momento realmente difícil, cada minuto en el set interpretando este rol, era tan feliz... y luego volvía a casa y no me sentía nada bien, me preguntaba cómo lidiaba con esto", ha asegurado Jennifer Lopez, que ha confesado que fue difícil "despejar" su mente.

"En cierto modo, fue la mejor y peor época", ha destacado la cantante, que ha asegurado que el divorcio con el actor "fue lo mejor" que le ha pasado en la vida. "Me ayudó a crecer de la manera que tenía que crecer, soy una persona diferente de la que era antes", ha asegurado la actriz al recordar cómo grabó 'El beso de la mujer araña' con Affleck de director mientras su matrimonio se estaba viniendo abajo.

Tras escucharla Angie Cárdenas destaca que Lopez ha afirmado que con el actor la parte profesional iba bien, pero la personal fatal.

