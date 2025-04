Así reacciona Elsa Pataky cuando le dicen que tiene los brazos como la reina Letizia

Elsa Pataky ha regresado a España para promocionar la nueva colección de zapatos de Gioseppo. Un acto en el que la actriz española ha hablado de su vida personal con Chris Hemsworth.

"Soy fan del jamón, el roscón de reyes, la tortilla de patata y las gambas al ajillo", afirma la actriz, que asegura que cocina comida española a su marido: "Bueno a él le gusta, pero cuando empieza a compararlo cuando venimos a España...".

Por otro lado, un reportero destaca que tiene los brazos "como la reina Letizia". "Bueno, soy muy amante del deporte, me gusta cuidarme y la vida sana, lo llevo haciendo muchos años". "A ver, si echa de menos la tortilla de patata quiere decir que no sabe hacerla", afirma Alfonso Arús tras escucharla.

Además, preguntada sobre si le gustaría interpretar a Belén Esteban en su docuserie, Elsa Pataky responde: "Pues no lo sé, no me lo he planteado, tendría que verlo".